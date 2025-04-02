  • 2 Апреля, 09:28
  • BAIGENEWS

Дорогу закрыли возле Петропавловского гидроузла из-за перелива

Введены ограничения на движение для всех транспортных средств

Сегодня, 08:49
АВТОР
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vecherka74.ru Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: vecherka74.ru

Из-за повышения уровня воды в реке Есиль, на ежегодно затопляемом участке автодороги "Обход города Петропавловск" возник перелив через проезжую часть, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим, 1 апреля с 22:00 введены ограничения на движение для всех транспортных средств. Для обеспечения безопасности на участке установлены сигнальные столбики, вешки и дорожные знаки, а также организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области.

Чтобы избежать затруднений, водителям предлагают альтернативные маршруты:

  • Для легковых автомобилей – путь через город Петропавловск.

  • Для грузового транспорта – дорога "Петерфельд-Архангельское-Новокаменка" и далее по республиканской трассе "Жезказган – Петропавловск".

Ранее мы сообщали, что дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана.

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