Из-за повышения уровня воды в реке Есиль, на ежегодно затопляемом участке автодороги "Обход города Петропавловск" возник перелив через проезжую часть, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим, 1 апреля с 22:00 введены ограничения на движение для всех транспортных средств. Для обеспечения безопасности на участке установлены сигнальные столбики, вешки и дорожные знаки, а также организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области.

Чтобы избежать затруднений, водителям предлагают альтернативные маршруты:

Для легковых автомобилей – путь через город Петропавловск.

Для грузового транспорта – дорога "Петерфельд-Архангельское-Новокаменка" и далее по республиканской трассе "Жезказган – Петропавловск".

Ранее мы сообщали, что дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана.