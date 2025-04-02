Дорогу закрыли возле Петропавловского гидроузла из-за перелива
Введены ограничения на движение для всех транспортных средств
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Из-за повышения уровня воды в реке Есиль, на ежегодно затопляемом участке автодороги "Обход города Петропавловск" возник перелив через проезжую часть, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с этим, 1 апреля с 22:00 введены ограничения на движение для всех транспортных средств. Для обеспечения безопасности на участке установлены сигнальные столбики, вешки и дорожные знаки, а также организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области.
Чтобы избежать затруднений, водителям предлагают альтернативные маршруты:
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Для легковых автомобилей – путь через город Петропавловск.
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Для грузового транспорта – дорога "Петерфельд-Архангельское-Новокаменка" и далее по республиканской трассе "Жезказган – Петропавловск".
Ранее мы сообщали, что дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана.
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