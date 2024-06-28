Дорогу возле Центральной мечети закроют на ремонт в Астане
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна по пр. Мангилик Ел на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.
В этой связи с 28 по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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