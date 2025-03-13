"КазАвтоЖол" сообщил водителям о временных ограничениях движения в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 13 марта 2025 года ограничение движения введено на участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон Карагай – Рахмановские ключи (6-166 км), включая участок от села Ушановское до города Алтай.

Для обеспечения безопасности движения на дорогах работает 164 единицы спецтехники и 250 специалистов, которые занимаются их содержанием и расчисткой.

Водители могут узнать актуальную информацию о состоянии дорог, обратившись в круглосуточный call-центр по номеру 1403.