  • 13 Марта, 11:37
  • BAIGENEWS

Дорогу в одном из регионов Казахстана закрыли из-за непогоды

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 10:32
АВТОР
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Дорогу в одном из регионов Казахстана закрыли из-за непогоды Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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"КазАвтоЖол" сообщил водителям о временных ограничениях движения в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 13 марта 2025 года ограничение движения введено на участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон Карагай – Рахмановские ключи (6-166 км), включая участок от села Ушановское до города Алтай.

Для обеспечения безопасности движения на дорогах работает 164 единицы спецтехники и 250 специалистов, которые занимаются их содержанием и расчисткой.

Водители могут узнать актуальную информацию о состоянии дорог, обратившись в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

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