Дорогу в одном из регионов Казахстана закрыли из-за непогоды
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
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"КазАвтоЖол" сообщил водителям о временных ограничениях движения в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 13 марта 2025 года ограничение движения введено на участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон Карагай – Рахмановские ключи (6-166 км), включая участок от села Ушановское до города Алтай.
Для обеспечения безопасности движения на дорогах работает 164 единицы спецтехники и 250 специалистов, которые занимаются их содержанием и расчисткой.
Водители могут узнать актуальную информацию о состоянии дорог, обратившись в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
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