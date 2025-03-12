В Аксуском районе на 34-м км автодороги Жансугуров-Матай произошло обрушение железобетонного тюбинга и части дорожного полотна из-за талых вод и изношенности конструкции, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС, в связи с происшествием движение транспорта было временно приостановлено.

Местная полиция установила ограждающие знаки, а силами МИО и дорожной службы, при координации ДЧС, оперативно были проведены восстановительные работы.

Были уложены трубчатый переход, засыпаны и утрамбованы грунтовые участки.