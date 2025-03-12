Дорогу размыло талыми водами в Жетысу
Участок уже восстановлен.
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
25Фото: Кадр видео
В Аксуском районе на 34-м км автодороги Жансугуров-Матай произошло обрушение железобетонного тюбинга и части дорожного полотна из-за талых вод и изношенности конструкции, передаёт BaigeNews.kz.
По информации МЧС, в связи с происшествием движение транспорта было временно приостановлено.
Местная полиция установила ограждающие знаки, а силами МИО и дорожной службы, при координации ДЧС, оперативно были проведены восстановительные работы.
Были уложены трубчатый переход, засыпаны и утрамбованы грунтовые участки.
"Движение было восстановлено в кратчайшие сроки. В настоящее время вода проходит транзитом", - говорится в сообщении спасателей.
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