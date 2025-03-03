Дорогу перекрыли в Мангистауской области
Для содержания дорог задействованы 127 единиц спецтехники и 188 специалистов.
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
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Движение транспорта ограничили из-за непогоды в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По состоянию на 08:00 3 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.
Мангистауская область:
автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 332-718 км (с. Бейнеу – с. Жетыбай).
К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 127 единиц спецтехники и 188 специалистов.
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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