Движение транспорта ограничили из-за непогоды в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 08:00 3 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.

Мангистауская область:

автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 332-718 км (с. Бейнеу – с. Жетыбай).

К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 127 единиц спецтехники и 188 специалистов.

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.