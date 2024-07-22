Дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана обещают отремонтировать
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В Мангистауской области отремонтируют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
О том, что прорабатывается вопрос ремонта автодороги республиканского значения Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана общей протяжённостью 229 километров, рассказал министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочего визита в Мангистау. Этот проект поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала курортного поселка Кендерли и Мангистауской области.
На данный момент дорога относится к IV технической категории, на практически всём протяжении наблюдаются локальные разрушения.
Марат Карабаев проехал на автомобиле по дороге от города Жанаозен до границы Туркменистана. Здесь в рамках ремонтных работ планируется усилить конструкцию дорожной одежды и обновить покрытие.
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