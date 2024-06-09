Дорогу от Медеу до Шымбулака временно перекроют
Сегодня, 02:21
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Сегодня, 02:21Сегодня, 02:21
89Фото: пресс-служба акимата Алматы
9 июня в Алматы в связи с проведением горной гонки Alatau Run-2024 временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlmaty.tv.
Ежегодная горная гонка Alatau Run-2024 пройдёт на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу". Она включает велогонку, массовые забеги, а также пешие подъёмы по двум дистанциям: Медеу — Горельник, Медеу — Шымбулак.
С 07.30 до 10.30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части катка "Медеу" до Шымбулака.
Отмечается, что проведение мероприятия и указанное перекрытие движения не повлияет на пешие подъёмы и прогулки жителей и гостей Алматы.
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