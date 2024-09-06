Дорогу на Медео закроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей подряд будут перекрывать участок дороги до катка "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Ограничения вводят на улице Керей-Жанибек хандары.

"С 6 до 10 сентября в ночное время - с 23:00 до 6:00 - движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд", - сообщили в акимате.

Участок протяжённостью два километра – последний из запланированных к ремонту на этой улице.