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51Фото: echo-yk.kz
Дорогу из Атбасара в Астану закрыли из-за непогоды
Из-за непогоды полностью закрыто движение на дороге из Атбасара в столицу, передаёт BaigeNews.
"4 января с 00:30 в связи с верховым снегом и ограничением видимости 20 м-30 м, закрыто движение на участке трассы республиканского значения Екатеринбург-Алматы, на 1003-1247 км – Атбасар – Астана", - говорится в сообщении ДЧС региона.
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