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Лента новостей

echo-yk.kz Сегодня, 02:19
51
Сегодня, 02:19
51
Фото: echo-yk.kz

Дорогу из Атбасара в Астану закрыли из-за непогоды

Из-за непогоды полностью закрыто движение на дороге из Атбасара в столицу, передаёт BaigeNews.

"4 января с 00:30 в связи с верховым снегом и ограничением видимости 20 м-30 м, закрыто движение на участке трассы республиканского значения Екатеринбург-Алматы, на 1003-1247 км – Атбасар – Астана", - говорится в сообщении ДЧС региона.

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#дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:19
51
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