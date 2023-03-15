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inform.kz Сегодня, 09:48
114
Сегодня, 09:48
114
Фото: inform.kz

Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения

15 марта с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск, км 18-291, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

В частности, закрыт участок Астана - Кокшетау для всех видов транспортных средств. В данном районе наблюдается ограничение видимости из-за метели.

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#трасса #закрытие #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:48
114
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