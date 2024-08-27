Дорогу до катка "Медеу" перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на две ночи перекроют участок дороги на улице Керей-Жанибек хандары до ВСК "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"С 23:00 до 6:00 27 и 28 августа движение будет перекрыто на участке от родника "Акбулак" до селезащитных конструкций и остановки "Экопост". Протяжённость перекрываемого участка – 2,4 километра", - говорится в сообщении.

Предполагается ремонт ещё двух километров данной улицы. О датах и времени последующих перекрытий сообщат дополнительно.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.