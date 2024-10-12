Дорогу "Астана – Темиртау" закроют из-за ухудшения погоды

"КазАвтоЖол" оповестил о закрытии трассы в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"12 октября в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Екатеринбург – Алматы" (км 1291–1426) в направлении Астана – Темиртау", — говорится в сообщении.

По прогнозам "Казгидромета", в регионе ожидается верховой снег, понижение температуры, гололед и сильный ветер.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автодороги Астана-Кокшетау, около 600 человек эвакуируют с трассы на поездах.