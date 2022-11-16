Дорогу "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыли для грузового транспорта

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Для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничили движение на автодороге республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск", передаёт BaigeNews.kz.

"16 ноября с 22:40 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, снег, метель) на участке автодороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" (778-967 км, Аягоз - село Калбатау) ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) ограничили движение для грузового автотранспорта на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" км. 536-593 по Жамбылской области (село Айша-Биби – граница Туркестанской области) и км 593-652 по Туркестанской области (участок границы Жамбылской области – село Машат).