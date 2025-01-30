Дорогостоящие теплые остановки в Костанае аким назвал неэффективными и затратными. К слову, некоторые обошлись бюджету стоимостью как однокомнатная квартира. Однако вместо того, чтобы греть горожан, в них стали обживаться бездомные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Теплые остановки сначала шокировали горожан своей ценой, затем тем, что в мороз они были закрыты, а нынче антисанитарией, которую развели там бездомные. Новая компания, выигравшая тендер, отремонтировала павильоны, взяла под свой контроль камеры и борьбу с бродягами. Но вот с запахом решено было бороться кардинально.

"В планах сделать бесплатный Wi-Fi на каждой остановке, дорабатываем, видеонаблюдение все отремонтировали, камеру одну повредили, мы заменили также. Проводим обработку от неприятного запаха. В договоре этого тоже нет, неприятный запах удаляем с химдымом. Помогает, люди говорят так сильно не пахнет", - сказал руководитель обслуживающей компании Василий Авдеенков.

Но аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал теплые павильоны. Он считает, что бюджету их содержание обходится дорого. А установка их в центре города оказалась идеей не совсем удачной. К тому же павильоны облюбовали лица без определенного места жительства. Им как раз, такое ноу-хау пришлось по душе. Еще бы, ведь некоторые обошлись бюджету почти в 15 миллионов тенге.

"Метод неэффективный, затратный. Содержать одну остановку, сколько нужно денег. И отвлекать полицию без конца. Поэтому в крайних, где, действительно, дети, далеко дома находятся, там можно. А в центре города надо отказаться", - пояснил аким города Марат Жундубаев.

Люди возмущены. Они считают, что местные власти пускают деньги на ветер. То устанавливают, потом решают от них избавиться. В ЖКХ же отметили, что никто демонтировать установленные павильоны не будет, просто пересмотрят географию их размещения.

"На данный момент не планируют устанавливать остановки теплые в центре города, впредь будем устанавливать на окраинах", - отметил заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов.

Но вот раскрыть тайну в акимате, насколько дорого обходится обслуживание теплых остановок, не стали. Видимо, чтобы вновь не шокировать горожан.