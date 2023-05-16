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Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС
Министр здравохранения Ажар Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС. Министр подчеркнула, что после внедрения обязательного социального медицинского страхования для казахстанцев стали доступны дорогостоящие препараты, передаёт BaigeNews.kz.
Ажар Гиният также добавила, что после внедрения ОСМС улучшилось здоровье населения.
“ОСМС было своевременной правильной мерой. За эти годы дополнительно пришли средства, инвестиции в систему здравоохранения . Это дало нам возможность развить свою медицину. Появились новые технологии, доступная медицинская помощь. Реабилитационную помощь получают, раньше ее получали ограниченное количество людей по некоторым только заболеваниям. Сейчас наши граждане могут получать реабилитацию в санаториях. Это стало доступно. Дорогостоящая помощь стала доступна. Основные дорогостоящие препараты стали доступны", - сообщила глава Минздрава.
Журналисты также поинтересовались согласна ли министр с критикой депутатов по поводу ОСМС. В мажилисе накануне возмутились тем, что казахстанцы отчисляют огромные суммы на медстраховку, но не всегда ею пользуются.
"С депутатами проведем правительственный час, расскажем, как внедрялось ОСМС. Какая была обстановка до внедрения и чего достигли", - сказала Гиният.
Ранее депутат Асхат Рахимжанов на заседании мажилиса раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования. В своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова он назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников".
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