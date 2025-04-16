"Дорогие, но бесполезные меры": В мажилисе раскритиковали охрану школ
Депутаты НПК требуют пересмотра подхода к охране школ и детсадов.
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2 апреля 2025 года депутаты фракции "Народной партии Казахстана" направили депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову, в котором раскритиковали существующую систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, передаёт BaigeNews.kz.
В обращении подчеркивается, что Казахстан нередко заимствует зарубежные реформы в искажённом или поверхностном виде. В частности, речь идёт о механизмах охраны школ и детских садов, которые, по мнению депутатов, не адаптированы к реальным условиям страны.
"Мы стали жертвами заимствованных и реконцептуализированных реформ. Очень часто берётся только терминология, а не суть самой реформы", — отмечается в документе.
Ключевые претензии депутатов:
- Большинство школ не оснащены должным образом: отсутствуют ограждения и системы видеонаблюдения;
- Охрана сосредоточена только на главном входе, в то время как в школах есть множество других входов и выходов;
- Турникеты и металлоискатели могут препятствовать эвакуации при чрезвычайных ситуациях, нарушая требования МЧС;
- Поддержание охраны и технических средств безопасности обходится школам в сотни тысяч тенге ежемесячно, но не даёт реальной защиты;
- В качестве примера неэффективности депутаты привели случай проникновения в школу в Кокшетау, несмотря на наличие всех "атрибутов безопасности".
Особую критику вызвало то, что такие меры часто навязываются, исходя не из реальных потребностей, а в интересах поставщиков оборудования и охранных фирм.
"Мы создаём дорогостоящую и по сути бесполезную входную группу в школы, перенимая американский опыт, забывая, что у нас иная реальность", — говорится в запросе.
Депутаты предлагают пересмотреть систему школьной безопасности с учётом здравого смысла, исключить избыточные меры и устранить противоречия между требованиями различных ведомств. Также ставится вопрос: если школы обязаны охранять себя сами — чем тогда занимается полиция?
Под обращением подписались депутаты: И. Смирнова, И. Сұңқар, М. Магеррамов, А. Нуралин и К. Сейтжан.
Ранее в Караганде мужчина с опущенными штанами подглядывал в окна школы.
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