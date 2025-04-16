2 апреля 2025 года депутаты фракции "Народной партии Казахстана" направили депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову, в котором раскритиковали существующую систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, передаёт BaigeNews.kz.

В обращении подчеркивается, что Казахстан нередко заимствует зарубежные реформы в искажённом или поверхностном виде. В частности, речь идёт о механизмах охраны школ и детских садов, которые, по мнению депутатов, не адаптированы к реальным условиям страны.

"Мы стали жертвами заимствованных и реконцептуализированных реформ. Очень часто берётся только терминология, а не суть самой реформы", — отмечается в документе.

Ключевые претензии депутатов:

Большинство школ не оснащены должным образом: отсутствуют ограждения и системы видеонаблюдения;

Охрана сосредоточена только на главном входе, в то время как в школах есть множество других входов и выходов;

Турникеты и металлоискатели могут препятствовать эвакуации при чрезвычайных ситуациях, нарушая требования МЧС;

Поддержание охраны и технических средств безопасности обходится школам в сотни тысяч тенге ежемесячно, но не даёт реальной защиты;

В качестве примера неэффективности депутаты привели случай проникновения в школу в Кокшетау, несмотря на наличие всех "атрибутов безопасности".

Особую критику вызвало то, что такие меры часто навязываются, исходя не из реальных потребностей, а в интересах поставщиков оборудования и охранных фирм.

"Мы создаём дорогостоящую и по сути бесполезную входную группу в школы, перенимая американский опыт, забывая, что у нас иная реальность", — говорится в запросе.

Депутаты предлагают пересмотреть систему школьной безопасности с учётом здравого смысла, исключить избыточные меры и устранить противоречия между требованиями различных ведомств. Также ставится вопрос: если школы обязаны охранять себя сами — чем тогда занимается полиция?

Под обращением подписались депутаты: И. Смирнова, И. Сұңқар, М. Магеррамов, А. Нуралин и К. Сейтжан.

Ранее в Караганде мужчина с опущенными штанами подглядывал в окна школы.