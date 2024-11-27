Дороги закрывают из-за угрозы схода лавин на юге Казахстана
Лавины могут спровоцировать ожидаемые сильные осадки.
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
150Фото: pixabay.com
В Алматинской области закрыли две автотрассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение службы "112".
Так, по причине угроза схода лавин власти закрыли автодорогу г. Есик - озеро Есик (7-15 км). Также из-за лавиноопасной обстановки прекращено движение по трассе с. Тургень - с. Батан - Обсерватория "Ассы-Тургень" (15-41 км).
Напомним, стало известно, что в ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются гололёд и снег с дождём.
Ранее сообщалось об опасности выхода в горы в Восточно-Казахстанской области.
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