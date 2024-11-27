Дороги закрывают из-за угрозы схода лавин на юге Казахстана

В Алматинской области закрыли две автотрассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение службы "112".

Так, по причине угроза схода лавин власти закрыли автодорогу г. Есик - озеро Есик (7-15 км). Также из-за лавиноопасной обстановки прекращено движение по трассе с. Тургень - с. Батан - Обсерватория "Ассы-Тургень" (15-41 км).

Напомним, стало известно, что в ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются гололёд и снег с дождём.

Ранее сообщалось об опасности выхода в горы в Восточно-Казахстанской области.