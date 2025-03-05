В "КазАвтоЖол" сообщили об ограничении движения в нескольких регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

5 марта в 17:30 в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и общественного транспорта на следующих республиканских автодорогах:

Актюбинская область: автодорога "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" км 776-1240 (г. Актобе - граница Кызылординской области).

Кызылординская область: автодорога "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области - г. Аральск).

Атырауская область: автодорога "Актобе-Кандагаш-Доссор-Атырау- гр.РФ (п/п Курмангазы)", на 337-517 км, от границы Актюбинской области до поселка .Доссор.

Ориентировочное время открытия дорог – 6 марта в 08:00.