В связи с ухудшением погодных условий закрыты движение для всех видов автотранспорта в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели предупреждают, что в Мангистауской и Атырауской областях наблюдаются снег и метель, в результате на дорогах ограничена видимость.

В этой связи в Мангистауской области закрыли участок от границы Атырауской области до Актау автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу–Сай-Утес-ШетпеЖетыбай-Актау.

Также ограничение ввели на трассе Актау-Курык.

В Атырауской области закрыли участок от города Кульсары до границы Мангистауской области автотрассы Доссор-Кульсары-Бейнеу–Сай-Утес-ШетпеЖетыбай-Актау.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.