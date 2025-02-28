Дороги в трех областях закрыты из-за непогоды
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В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на четырех республиканских автомобильных дорогах в трех областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казавтожол".
Актюбинская область:
- автодорога "Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 776-1240 (г.Актобе - гр.Кызылординской обл.);
Кызылординская область:
- автодорога "Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 1240-1362 (гр.Актюбинской обл. - г.Аральск);
Мангистауская область:
- автодорога "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км 332-642 (с.Бейнеу - с.Шетпе).
- автодорога "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км 332-642 (п.Шетпе - г.Актау).
- автодорога "Актау-Курык" км 13-72, (г.Актау - с.Курык).
Для содержания дорог задействованы 584 единицы спецтехники и 1374 специалистов.