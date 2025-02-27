В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 республиканских автомобильных дорогах в 2 областях , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Акмолинская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 856-915 (граница СКО – п.Жаксы).

Северо-Казахстанская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 846-856 (граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт).