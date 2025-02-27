Дороги в двух областях закрыты из-за непогоды
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
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В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 республиканских автомобильных дорогах в 2 областях , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Акмолинская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 856-915 (граница СКО – п.Жаксы).
Северо-Казахстанская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 846-856 (граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт).
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