  • 27 Февраля, 09:47
  • BAIGENEWS

Дороги в двух областях закрыты из-за непогоды

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 09:41
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Дороги в двух областях закрыты из-за непогоды Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 республиканских автомобильных дорогах в 2 областях , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Акмолинская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 856-915 (граница СКО – п.Жаксы).

Северо-Казахстанская область: автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" км 846-856 (граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт).

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