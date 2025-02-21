КазАвтоЖол сообщил, что с 15:00 вводятся ограничения для водителей в двух областях страны из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Атырауской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 337-492 (от границы Актюбинской области до села Сагиз).



В Актюбинской области, также для всех видов транспорта, на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 255-337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области).



Ориентировочное время открытие дороги - 21 февраля в 19:00.