Дороги в двух областях Казахстана закрыли из-за непогоды
Трассы перекрыли до вечера.
Сегодня, 14:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
60Фото: iStock
КазАвтоЖол сообщил, что с 15:00 вводятся ограничения для водителей в двух областях страны из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
Так, в Атырауской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 337-492 (от границы Актюбинской области до села Сагиз).
В Актюбинской области, также для всех видов транспорта, на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 255-337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области).
Ориентировочное время открытие дороги - 21 февраля в 19:00.
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
- Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался
- "Не загнать в тень": Авторы налоговой реформы о необходимости сбалансированного решения