В Казахстане в 2025 году начнут при строительстве дорог применять технологию "суперасфальт" или Superpave, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КаздорНИИ.

Ранее КаздорНИИ подписал соглашение с QazaqBitum в рамках внедрения технологии Superpave, которая призвана повысить долговечность дорог и снизить затраты на их содержание.

"Superpave — это система проектирования асфальтобетонных смесей, разработанная AASHTO (США). Она учитывает климатические условия и интенсивность движения, позволяя создавать покрытия, устойчивые к перепадам температур, нагрузкам и износу. Технология уже успешно применяется в США, Канаде, Китае и Европе. Для Казахстана её внедрение – это не только повышение качества дорог, но и шаг к международным стандартам", – отмечают в КаздорНИИ.

Указывается, что переход на Superpave требует выпуска битума с учётом климатических особенностей и транспортной нагрузки, что означает использование полимербитума или модифицированного битумного вяжущего, внедрение новых методов контроля качества и подготовку специалистов.

"При этом не все битумные заводы спешат поддерживать этот переход. Причины разные: отсутствие технической готовности, необходимость значительных инвестиций, а также опасения, связанные с возможным ростом себестоимости продукции. Пока меморандумы о внедрении Superpave подписывают единичные предприятия, а большинство игроков рынка занимают выжидательную позицию", – сообщили в КаздорНИИ.

В организации считают, что, несмотря на трудности, внедрение Superpave неизбежно. И приводят обоснование. Так, Казахстан сталкивается с проблемой быстрого износа дорог, особенно в регионах с экстремальными климатическими условиями. Рост интенсивности движения, увеличение нагрузки на дорожную сеть, а также изменение климатических факторов (частые температурные колебания, рост среднегодовых температур и увеличение осадков) требуют адаптации технологий строительства и ремонта.