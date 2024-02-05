Дороги по 16 направлениям закрыты из-за непогоды в Казахстане
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Ограничение движения транспорта введено на 16 участках дорог республиканского значения в шести областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области закрыт проезд по трассам:
- "Екатеринбург-Алматы" - от границы СКО до посёлка Жаксы;
- "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Сурган до границы СКО;
- "Щучинск-Зеренда";
- "Астана-Петропавловск" - от Астаны до Щучинска.
В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от заправки "ЭКО Ойл" до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.
В области Жетысу перекрыт участок дороги "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.
В Костанайской области:
- "Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка;
- "Екатеринбург-Алматы" - от посёлка Сарыколь до границы СКО;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское;
- "Екатеринбург-Алматы" - между посёлками Щербаково и Сарыколь.
В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:
- "Екатеринбург-Алматы" - от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;
- "Жезказган-Петропавловск" - от границы Акмолинской области о села Явленка;
- "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";
- "Тимирязево-Сарыколь-граница области".
В области Улытау закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 673 единиц техники и 1 285 человек.
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