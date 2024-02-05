Дороги по 16 направлениям закрыты из-за непогоды в Казахстане

Ограничение движения транспорта введено на 16 участках дорог республиканского значения в шести областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области закрыт проезд по трассам:

"Екатеринбург-Алматы" - от границы СКО до посёлка Жаксы;

"Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Сурган до границы СКО;

"Щучинск-Зеренда";

"Астана-Петропавловск" - от Астаны до Щучинска.

В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от заправки "ЭКО Ойл" до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.

В области Жетысу перекрыт участок дороги "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Костанайской области:

"Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка;

"Екатеринбург-Алматы" - от посёлка Сарыколь до границы СКО;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское;

"Екатеринбург-Алматы" - между посёлками Щербаково и Сарыколь.

В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:

"Екатеринбург-Алматы" - от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;

"Жезказган-Петропавловск" - от границы Акмолинской области о села Явленка;

"Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";

"Тимирязево-Сарыколь-граница области".

В области Улытау закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 673 единиц техники и 1 285 человек.