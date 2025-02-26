Оперативную обстановку на трассах республиканского значения в регионах Казахстана сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

Акмолинская область:

"Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 377-536 (граница Костанайской области - Бузулук);

"Астана - Караганды - Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);

"Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 16-200 (Астана - граница Павлодарской области);

"Костанай - Аулиеколь - Сурган" км 232-260 (граница Костанайской области - Сурган);

"Жаксы - Есиль - Бузулук" км 71-82 (Аксай - Бузулук);

"Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 536-553 (Бузулук - Сурган);

"Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ" км 856-915 (граница СКО - Жаксы).

Алматинская область:

"Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики" км 0-72 (Кокпек-Кеген);

"Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал" км 147-230 (Нура-Шонжы).

Карагандинская область - трасса "Астана - Караганды - Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области - ПВП Темиртау).

Костанайская область:

"Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 339-377 (Аркалык - граница Акмолинской области);

"Костанай - Аулиеколь - Сурган" км 7-232 (Тобол - граница Акмолинской области).

Павлодарская область - дорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 200-254 (граница Акмолинской области - Шидерты).

Северо-Казахстанская область - "Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ" км 846-856 (поворот от села Тахтарброт до границы Акмолинской области).