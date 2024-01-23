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Дороги перекрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды

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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках дорог республиканского значения в Жетысуской и Западно-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

В области Жетысу закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык протяжённостью 100 километров.

В ЗКО ограничение действует на дороге "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" – 213 километров.

На дорогах республиканского значения задействовано 648 единиц техники и 1 381 человек.

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