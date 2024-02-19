Дороги перекрыты в четырёх областях Казахстана
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на четырёх дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Жамбылской области перекрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" между сёлами Кенен и Кайнар. Движение транспорта осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу невозможно проехать по трассе "Ушарал-Достык" - от станции Коктума до станции Достык.
В Костанайской области ограничение действует на трассе "Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка.
В области Улытау – также на трассе "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1 536 человек.
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