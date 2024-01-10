Дороги перекрыты в 10 областях Казахстана
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Ограничение движения транспорта введено на 31 участке дорог республиканского значения в 10 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Абайской области закрыты участки трасс "Алматы-Усть-Каменогорск" - от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области, "Омск-Майкапчагай" - между сёлами Калбатау и Кокпекты. Ограничение действует для грузовых машин с прицепом и полуприцепом.
В Акмолинской области перекрыты восемь участков:
- "Екатеринбург - Алматы" - от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;
- "Астана-Петропавловск" - участок Астана - Щучинск;
- "Кокшетау-Атбасар" - от Зеренды до Атбасара;
- "Астана-Ерейментау-Шидерты" - Астана - граница Павлодарской области;
- "Екатеринбург-Алматы" - между посёлками Астраханка и Кажимукан;
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - от Косшы до границы Карагандинской области;
- "Астана-Коргалжын";
- "Астана-Петропавловск" - участок Щучинск - Кокшетау.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы "Атырау-Уральск" от посёлка Чапаев до Уральска.
В ВКО для всех видов транспорта закрыты отрезки дорог "Алматы-Усть-Каменогорск" (от границы Абайской области до поворота на Уланское) и "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (от села Ушановское до города Алтай).
В Жетысуской области невозможно проехать по трассе "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области ограничение введено на 11 участках дорог:
- "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" - от Пришахтинска до Новостройки;
- "Екатеринбург - Алматы" - от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау, от ПВП Темиртау до города Темиртау, от Темиртау до Караганды;
- "Екатеринбург-Алматы" - посёлок Новостройка - Балхаш;
- "Кызылорда-Павлодар" - от Караганды до границы Павлодарской области;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" - участок от Караганды до Каркаралы;
- "Бастау-Актау-Темиртау";
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара;
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - от границы Акмолинской области до Темиртау;
- "Кызылорда-Павлодар" - от границы Улытауской области до посёлка Топар.
В Костанайской области перекрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.
В Павлодарской области – два участка: "Астана-Ерейментау-Шидерты" - от границы Акмолинской области до Шидерты и "Кызылорда-Павлодар" - от границы Карагандинской области до Шидерты.
В Северо-Казахстанской области нет проезда между сёлами Возвышенка и Киялы.
В Улытауской области перекрыты дороги "Жезказган-Петропавловск" (от Сатпаева до села Улытау) и "Кызылорда-Павлодар" (от Жезказгана до границы Карагандинской области).
На дорогах республиканского значения задействовано 733 единиц техники и 1 452 человек.
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