Дороги перекрыты в 10 областях Казахстана

Ограничение движения транспорта введено на 31 участке дорог республиканского значения в 10 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Абайской области закрыты участки трасс "Алматы-Усть-Каменогорск" - от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области, "Омск-Майкапчагай" - между сёлами Калбатау и Кокпекты. Ограничение действует для грузовых машин с прицепом и полуприцепом.

В Акмолинской области перекрыты восемь участков:

"Екатеринбург - Алматы" - от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;

"Астана-Петропавловск" - участок Астана - Щучинск;

"Кокшетау-Атбасар" - от Зеренды до Атбасара;

"Астана-Ерейментау-Шидерты" - Астана - граница Павлодарской области;

"Екатеринбург-Алматы" - между посёлками Астраханка и Кажимукан;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - от Косшы до границы Карагандинской области;

"Астана-Коргалжын";

"Астана-Петропавловск" - участок Щучинск - Кокшетау.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы "Атырау-Уральск" от посёлка Чапаев до Уральска.

В ВКО для всех видов транспорта закрыты отрезки дорог "Алматы-Усть-Каменогорск" (от границы Абайской области до поворота на Уланское) и "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (от села Ушановское до города Алтай).

В Жетысуской области невозможно проехать по трассе "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области ограничение введено на 11 участках дорог:

"Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" - от Пришахтинска до Новостройки;

"Екатеринбург - Алматы" - от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау, от ПВП Темиртау до города Темиртау, от Темиртау до Караганды;

"Екатеринбург-Алматы" - посёлок Новостройка - Балхаш;

"Кызылорда-Павлодар" - от Караганды до границы Павлодарской области;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" - участок от Караганды до Каркаралы;

"Бастау-Актау-Темиртау";

"Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - от границы Акмолинской области до Темиртау;

"Кызылорда-Павлодар" - от границы Улытауской области до посёлка Топар.

В Костанайской области перекрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.

В Павлодарской области – два участка: "Астана-Ерейментау-Шидерты" - от границы Акмолинской области до Шидерты и "Кызылорда-Павлодар" - от границы Карагандинской области до Шидерты.

В Северо-Казахстанской области нет проезда между сёлами Возвышенка и Киялы.

В Улытауской области перекрыты дороги "Жезказган-Петропавловск" (от Сатпаева до села Улытау) и "Кызылорда-Павлодар" (от Жезказгана до границы Карагандинской области).

На дорогах республиканского значения задействовано 733 единиц техники и 1 452 человек.