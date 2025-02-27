Движение транспорта ограничили из-за непогоды в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Мангистауской области ограничен проезд по трассе "Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау" - от Бейнеу до Шетпе и от Шетпе до Актау, а также по дороге "Актау – Курык".

Для грузового и общественного транспорта перекрыли движение на республиканской трассе "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" - от Актобе до границы Кызылординской области и от границы Актюбинской области до Аральска.

Ориентировочное время открытия дорог – 28 февраля в 6:00.