Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана

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Из-за ухудшения погоды введено временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассах в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрыты пять участков дорог республиканского значения.

В области Абай – два участка:

"Алматы-Усть-Каменогорск" - с 971 по 1068 километры, участок от села Калбатау до поворота на село Кайсенова;

"Усть-Каменогорск-Семей" - 103-198 километры, участок от границы ВКО по Семея.

Актюбинская область – также два участка:

"Самара-Шымкент" - 776-965 километры, участок от Актобе до села Карабутак;

"Самара-Шымкент" - 526-610 километры, участок от границы Западно-Казахстанской области до села Хобда.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок дороги "Усть-Каменогорск-Семей" с 10 по 103 километры, участок от села Герасимовка до границы Абайской области.

Для очистки дорог задействовано 533 единицы техники и 1 056 человек.