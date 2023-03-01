- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 93
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 134
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 260
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 242
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 269
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 400
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 351
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 505
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 291
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 346
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 386
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 476
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 470
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 602
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 320
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 417
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 869
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 471
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 403
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 494
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 514
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 404
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 721
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 578
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 440
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1006
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 573
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 590
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 605
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 396
- Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS 01.03.2023 623
- Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта 01.03.2023 477
- Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк 01.03.2023 432
- Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур 01.03.2023 798
- Казахстанская теннисистка Ева Корышева попала в ТОП-50 лучших игроков Европы 01.03.2023 458
- Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане 01.03.2023 517
- Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной 01.03.2023 779
- В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников 01.03.2023 479
- В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность 01.03.2023 712
- Похищение человека предотвратили в Алматы 01.03.2023 485
- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 01.03.2023 437
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 01.03.2023 468
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 01.03.2023 406
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 819
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 01.03.2023 491
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 01.03.2023 493
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 01.03.2023 697
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 01.03.2023 508
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 01.03.2023 771
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 01.03.2023 824
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 675
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 01.03.2023 580
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 01.03.2023 542
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 01.03.2023 687
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 01.03.2023 645
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 01.03.2023 562
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 01.03.2023 632
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 01.03.2023 575
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 01.03.2023 582
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 01.03.2023 587
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 01.03.2023 528
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 01.03.2023 566
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 01.03.2023 648
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 01.03.2023 651
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 01.03.2023 2791
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 01.03.2023 683
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 01.03.2023 845
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 01.03.2023 821
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 01.03.2023 781
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01.03.2023 1628
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 01.03.2023 781
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 1102
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 869
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 704
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 734
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 758
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 839
- Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание 28.02.2023 1788
- Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди 28.02.2023 702
- Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии 28.02.2023 972
Вчера, 22:37
242
242Фото: pixabay.com
Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана
Из-за ухудшения погоды введено временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассах в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Перекрыты пять участков дорог республиканского значения.
В области Абай – два участка:
- "Алматы-Усть-Каменогорск" - с 971 по 1068 километры, участок от села Калбатау до поворота на село Кайсенова;
- "Усть-Каменогорск-Семей" - 103-198 километры, участок от границы ВКО по Семея.
Актюбинская область – также два участка:
- "Самара-Шымкент" - 776-965 километры, участок от Актобе до села Карабутак;
- "Самара-Шымкент" - 526-610 километры, участок от границы Западно-Казахстанской области до села Хобда.
В Восточно-Казахстанской области закрыт участок дороги "Усть-Каменогорск-Семей" с 10 по 103 километры, участок от села Герасимовка до границы Абайской области.
Для очистки дорог задействовано 533 единицы техники и 1 056 человек.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 510
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 815
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 672
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 2276
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1482
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1138
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 4756
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2199
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1305
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1490
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11485
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1606
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10070
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14036
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1521
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2755
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1130
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6803
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16022
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24074
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2747
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1622
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3487
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1841
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2054
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41592
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1571
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3055
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5184
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10745
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2328
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26983
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3184
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3710
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1755
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4615
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38458
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2989
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1971
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2972
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3194
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19494
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3267
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8118
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37593
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2666
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2876
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14100
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8365
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4121
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2814
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120216
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3872
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3568
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4563
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2663
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7903
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9674
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6755
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3249
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13530
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58436
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3392
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3368
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5376
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2750
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3685
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3541
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16876
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6567
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32086
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3698
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4322
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4264
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73137
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23099
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 25053
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4739
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7138
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9611
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1661
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1282
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1616
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1600
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1757
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1652
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1626
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2015
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1734
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1890
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2040
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2661
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2433
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2120
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2072
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2032
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2250
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2080
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2846
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2631
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2820
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2422
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2607
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2786
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2875
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3257
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3030
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2940
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3084
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3381
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3099
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3005
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2977
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2908
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3097
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3242
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3151
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3209
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3289
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3071
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4835
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3307
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3349
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3209
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3104
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3236
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3328
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3422
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3059
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3320
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3225
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3356
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3450
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3790
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3451
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3660
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3274
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3892
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3766
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5040
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3948
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3842
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4953
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3951
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4498
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4141
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4409
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4703
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4600
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4564
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4466
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4212
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4506
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4539
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4533
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4551
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4852
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4746
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4979
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5156