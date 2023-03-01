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pixabay.com Вчера, 22:37
242
Вчера, 22:37
242
Фото: pixabay.com

Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды введено временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассах в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрыты пять участков дорог республиканского значения.

В области Абай – два участка:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск" - с 971 по 1068 километры, участок от села Калбатау до поворота на село Кайсенова;
  • "Усть-Каменогорск-Семей" - 103-198 километры, участок от границы ВКО по Семея.

Актюбинская область – также два участка:

  • "Самара-Шымкент" - 776-965 километры, участок от Актобе до села Карабутак;
  • "Самара-Шымкент" - 526-610 километры, участок от границы Западно-Казахстанской области до села Хобда.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок дороги "Усть-Каменогорск-Семей" с 10 по 103 километры, участок от села Герасимовка до границы Абайской области.

Для очистки дорог задействовано 533 единицы техники и 1 056 человек.

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#трасса #непогода #Казахстан
BaigeNews.kz
Вчера, 22:37
242
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