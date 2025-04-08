По состоянию на 08:00 8 апреля 2025 года в Северо-Казахстанской области введены ограничения на движение всех видов автотранспорта. Причины — погодные условия и работы по укреплению инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Так, из-за укрепительных мероприятий на защитной дамбе в паводковый период ограничено движение на участке автодороги "Обход города Петропавловск" с 4 по 7 км (от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Кроме того, на участке с 25 по 29 км этого же обхода движение ограничено из-за подъема уровня воды в реке и перелива через проезжую часть.

Напоминаем, что до 30 апреля 2025 года закрыто движение на дорогах областного значения в Алматинской области.

Ранее мы сообщали, что пик половодья уже пройден в трёх регионах страны. К слову, более 1400 человек задействованы в противопаводковых мероприятиях в Казахстане.