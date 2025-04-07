Дороги перекрыли в СКО
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
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По состоянию на 08:00 7 апреля 2025 года в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
- на автодороге "Обход города Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль);
- на автодороге "Обход города Петропавловск" км 25-29.
Ранее мы сообщали, что в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области продолжаются напряжённые спасательные работы.
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