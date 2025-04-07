По состоянию на 08:00 7 апреля 2025 года в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

на автодороге "Обход города Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль);

на автодороге "Обход города Петропавловск" км 25-29.

Ранее мы сообщали, что в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области продолжаются напряжённые спасательные работы.