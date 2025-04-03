По состоянию на 08:00 3 апреля 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Северо-Казахстанская область:

на автодороге "Обход города Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль) в связи с укрепительными работами защитной дамбы;

на автодороге "Обход города Петропавловск" км. 25-29 в связи с поднятием уровня воды Есиль и переливом через проезжую часть.

Актюбинская область:

на автодороге "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 3-92, (город Кандыагаш — город Эмба) в связи с переливом воды через проезжую часть.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили жителей Алматы.