Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
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По состоянию на 08:00 3 апреля 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Северо-Казахстанская область:
- на автодороге "Обход города Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль) в связи с укрепительными работами защитной дамбы;
- на автодороге "Обход города Петропавловск" км. 25-29 в связи с поднятием уровня воды Есиль и переливом через проезжую часть.
Актюбинская область:
- на автодороге "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 3-92, (город Кандыагаш — город Эмба) в связи с переливом воды через проезжую часть.
Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили жителей Алматы.
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