По состоянию на 18:00 27 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область: в связи с переливом воды через проезжую часть, на автодороге "Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш - город Эмба).

Костанайская область: в связи с увеличением перелива на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область: в связи с укрепительными работами защитной дамбы в паводковый период на автодороге "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили жителей Алматы и еще 6 городов Казахстана.