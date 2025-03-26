  • 26 Марта, 20:18
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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 19:13
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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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По состоянию на 18:00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:
- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).
 
Костанайская область:
- на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
 
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).
 
К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 629 единиц спецтехники и 1860 специалиста.
 
 

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