Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
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По состоянию на 18:00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".