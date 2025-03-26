По состоянию на 18:00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:

- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область:

- на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

- автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).