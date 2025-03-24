По состоянию на 08:00 24 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:

- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).



Костанайская область:

- на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).



Северо-Казахстанская область:

- автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с

кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалиста.