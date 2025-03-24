Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
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По состоянию на 08:00 24 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Актюбинская область:
- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).
Костанайская область:
- на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с
кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).
К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалиста.
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