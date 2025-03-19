  • 19 Марта, 10:38
  • BAIGENEWS

Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 09:20
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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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По состоянию на 08:00 19 марта 2025 года  на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:
автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш - город Эмба).

Костанайская область:
на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

К слову, для содержания дорог задействованы 94 единицы спецтехники и 142 специалистов.

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