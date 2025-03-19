По состоянию на 08:00 19 марта 2025 года на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:

автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш - город Эмба).

Костанайская область:

на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

К слову, для содержания дорог задействованы 94 единицы спецтехники и 142 специалистов.