Об ограничении движения транспорта в двух регионах Казахстана сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В 20:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области перекрыт участок республиканской трассы "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" км 0-231 (от посёлка Калкаман до границы Карагандинской области).

В Карагандинской области ограничения введены на дорогах:

- "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217 (Караганда-Каркаралы);

- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области - посёлок Ботакара).

Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 7:00.