Дороги перекрыли в Карагандинской и Павлодарской областях
Закрыты участки трёх трасс.
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
62Фото: КазАвтоЖол
Об ограничении движения транспорта в двух регионах Казахстана сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В 20:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области перекрыт участок республиканской трассы "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" км 0-231 (от посёлка Калкаман до границы Карагандинской области).
В Карагандинской области ограничения введены на дорогах:
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217 (Караганда-Каркаралы);
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области - посёлок Ботакара).
Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 7:00.