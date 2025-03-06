Движение транспорта ограничили из-за непогоды в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 08:00 6 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.

Костанайская область:

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 252-340 (граница Улытауской области — город Аркалык).

Актюбинская область:

автодорога "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 14-104 (город Актобе — город Кандыагаш);

автодорога "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 104-337 (город Кандыагаш — граница Атырауской области);

автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 776-1240 (город Актобе — граница Кызылординской области);

автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-257 (город Кандыагаш — город Шалкар).

Атырауская область:

автодорога "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 337-517 (граница Актюбинской области — село Доссор).

Карагандинская область:

автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты" км 788-906 (участок границы Улытауской области — посёлок Топар);

автодорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1855 (село Атамекен — город Балхаш).

Кызылординская область:

автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области — город Аральск).

Ұлытау область:

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 137-252 (село Улытау — граница Костанайской области);

автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 756-788 (посёлок Жанаарка — граница Карагандинской области).

К слову, для содержания дорог на местах задействованы 558 единиц спецтехники и 1220 специалистов.