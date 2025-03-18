По состоянию на 08:00 18 марта 2025 года на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:

- в связи с переливом воды через объездную дорогу возле моста Жем (длина - 100 м, высота - 50 см) закрыта автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш — город Эмба).

Костанайская область:

- ограничено движение в нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село в РФ).

Напомним, cократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё 4 городов.