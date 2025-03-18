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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 09:17
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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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По состоянию на 08:00 18 марта 2025 года  на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Актюбинская область:
- в связи с переливом воды через объездную дорогу возле моста Жем (длина - 100 м, высота - 50 см) закрыта автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш — город Эмба).

Костанайская область:
- ограничено движение в нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село в РФ).

Напомним, cократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё 4 городов.

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