В связи с ухудшением погодных условий 12 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 14 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.

Акмолинская область:

автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ" км. 856-893, ( уч. гр. СКО-с.Новокиенка)

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 553-595, ( уч. с.Сурган-гр. СКО)

автодорога "Кокшетау-Рузаевка" км. 0-61, ( г. Кокшетау-гр. СКО)

автодорога "Астана- Петропавловск" км. 252-291, (уч. с.Акылбай-г.Кокшетау)

автодорога "Астана-Петропавловск" км. 304-341, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО)

автодорога "Обход г.Кокшетау" км. 0-18

автодорога "Кокшетау-Омск" км. 2-50, (уч. г.Кокшетау-гр.СКО)

Костанайская область:

автодорога "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-218 (поселок Аулиеколь - село Октябрьское)

авдорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 686-729 (село Сарыколь - граница СКО)

Северо-Казахстанская область:

автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 729-768 (граница Костанайской области - село Токсан би)

автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ" км. 797-856, (уч. с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл)

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 595-673 (от гр. Акмолинской области до.с.Токсан би района им.Г.Мусрепова)

автодорога "Тимирязево-Сарыколь-гр. области" км 0-32 (гр.Костанайской области-с.Тимирязево)

автодорога "Кокшетау -Рузаевка" км 61-196 (гр.Акмолинской обл.-с.Рузаевка)

автодорога "Подъезд к м.к.Карасай Батыр" км 0-24 (с.Саумалколь-м.к.Карасай)

автодорога "Астана-Петропавловск" км. 341-367, (уч. гр.Акмолинской обл.-с.Келлеровка)

автодорога 2. "Кокшетау-Омск" км. 50-85, уч. (гр.Акмолинской обл.- с.Чкалова)

К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 197 единицы спецтехники и 297 специалистов.