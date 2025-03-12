В связи с ухудшением погодных условий 12 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 12 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.

Акмолинская область:

автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. - п. Жаксы).

Актюбинская область:

автодорога "Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак", км 5-199 (п. Карабутак - с. Айке).

Восточно-Казахстанская область:

автодорога "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Катарагай-Рахмановские ключи", км 6-166 (с. Ушановское - г. Алтай).

Костанайская область:

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 252-340 (гр. Улытауской обл. - г. Аркалык).

Северо-Казахстанская область:

автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 795-856 (с. Рузаевка - гр. Акмолинской обл).

Область Улытау:

автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 137-252 (с. Улытау - гр. Костанайской обл).

К слову, для обслуживания дорог активно работает 458 единиц спецтехники и 1177 специалистов.