  • 12 Марта, 09:33
  • BAIGENEWS

Дороги перекрыли из-за непогоды в нескольких областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

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Дороги перекрыли из-за непогоды в нескольких областях Казахстана Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:51
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В связи с ухудшением погодных условий 12 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 12 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.

Акмолинская область:

  • автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. - п. Жаксы).

Актюбинская область:

  • автодорога "Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак", км 5-199 (п. Карабутак - с. Айке).

Восточно-Казахстанская область:

  • автодорога "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Катарагай-Рахмановские ключи", км 6-166 (с. Ушановское - г. Алтай).

Костанайская область:

  • автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 252-340 (гр. Улытауской обл. - г. Аркалык).

Северо-Казахстанская область:

  • автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 795-856 (с. Рузаевка - гр. Акмолинской обл).

Область Улытау:

  • автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 137-252 (с. Улытау - гр. Костанайской обл).

К слову, для обслуживания дорог активно работает 458 единиц спецтехники и 1177 специалистов.

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