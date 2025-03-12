Дороги перекрыли из-за непогоды в нескольких областях Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
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В связи с ухудшением погодных условий 12 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 12 марта 2025 года на республиканской автомобильной дороге введено ограничение движения.
Акмолинская область:
- автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. - п. Жаксы).
Актюбинская область:
- автодорога "Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак", км 5-199 (п. Карабутак - с. Айке).
Восточно-Казахстанская область:
- автодорога "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Катарагай-Рахмановские ключи", км 6-166 (с. Ушановское - г. Алтай).
Костанайская область:
- автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 252-340 (гр. Улытауской обл. - г. Аркалык).
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ", км 795-856 (с. Рузаевка - гр. Акмолинской обл).
Область Улытау:
- автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 137-252 (с. Улытау - гр. Костанайской обл).
К слову, для обслуживания дорог активно работает 458 единиц спецтехники и 1177 специалистов.
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