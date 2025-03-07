В связи с ухудшением погодных условий 7 марта 2025 года в Жамбылской и Туркестанской областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz. С 10:00 утра ограничено движение на участке автодороги "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" с 534 по 593 км (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области) и с 593 по 620 км (граница Туркестанской области – п. Т. Рыскулова). Ожидаемое время открытия дороги – 18:00 того же дня.

Кроме того, в 7 областях Казахстана введены ограничения движения на 7 республиканских дорогах:

Акмолинская область – автодорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы-граница Карагандинской области)

Область Абай – автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 971-1013 (с.Калбатау-граница Восточно-Казахстанской области)

Атырауская область – автодорога "Атырау-Уральск" км 5-62 (г. Атырау-с. Махамбет)

Восточно-Казахстанская область – автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 1013-1048 (граница Абайской области-поворот с. Уланское)

Карагандинская область:

км 1353-1426 (уч. граница Акмолинской области – ПВП Темиртау)

км 1505-1610 (уч. с. Атамекен-с. Аксу-Аюлы)

км 1610-1855 (уч. с. Аксу-Аюлы-г. Балхаш)

Костанайская область – автодорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 252-340 (граница Улытауской области – г. Аркалык)

Область Улытау:

км 137-252 (уч. с. Улытау - граница Костанайской области)

км 37-137 (уч. г. Сатпаев-с. Улытау)

Для обеспечения безопасности и надлежащего содержания дорог в работе задействованы 803 единицы спецтехники и 1859 специалистов.