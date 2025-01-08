Стало известно об открытии движения для транспорта в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Так, 8 января 2025 года в 15:00 открыто движение на участке автодороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15.

Также в 13:30 было открыто движение для легкового транспорта на участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 159-238 (с. Отар - с. Кайнар).

Напомним, ранее сообщалось, что сильные снегопады ожидаются 8 января в ряде регионов страны и в столице.