Дороги открыли в двух регионах Казахстана
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
158Фото: culture.ru
Стало известно об открытии движения для транспорта в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Так, 8 января 2025 года в 15:00 открыто движение на участке автодороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15.
Также в 13:30 было открыто движение для легкового транспорта на участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 159-238 (с. Отар - с. Кайнар).
Напомним, ранее сообщалось, что сильные снегопады ожидаются 8 января в ряде регионов страны и в столице.
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