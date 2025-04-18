Казахстан вступает в новую эру дорожного строительства. В 2025 году страна начнёт переход на новый стандарт дорожного покрытия с использованием технологии Superpave (суперасфальт), которая значительно улучшит качество дорог и снизит их эксплуатационные расходы, передаёт BaigeNews.kz. Технология, которая уже зарекомендовала себя в других странах с подобным климатом, обещает долгосрочную экономию и устойчивость к погодным условиям.

Как рассказал Ерик Амирбаев, вице-президент АО "КаздорНИИ", в следующем году будет построено семь опытных участков с новым покрытием в разных регионах Казахстана. Главная особенность Superpave - это учёт местных климатических условий и интенсивности движения, что позволяет адаптировать асфальт под конкретные задачи.

"Мы уверены, что Superpave обеспечит нашим дорогам долговечность и устойчивость даже в условиях жестких температурных колебаний и интенсивного трафика. Этот опыт уже показал свою эффективность в странах с аналогичными климатическими условиями, таких как Россия, США и Канада", - отметил Амирбаев на пресс-конференции в СЦК.

Новый подход в дорожном строительстве не только повысит качество инфраструктуры, но и позволит значительно снизить затраты на её содержание.

Ранее мы сообщали, что астанчане восемь лет ждут асфальт возле своих домов.