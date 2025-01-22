Ряд участков дорог из-за непогоды закрыты в ВКО, Абайской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

На востоке Казахстана закрыт участкок автодороги Усть-Каменогорск – Семей от села Герасимовка в ВКО до города Семей. Ориентировочное время открытия трассы – 22 января в 18.00.

В Кызылординской области закрыты:

- участок автодороги Карабутак – Кызылорда – Шымкент от посёлка Жосалы до посёлка Байгекум;

- участок автодороги республиканского значения граница РФ – Актобе – Кызылорда – Алматы между посёлками Айтеке би и Жосалы.

Ориентировочное время открытия трасс – 22 января в 12.00.