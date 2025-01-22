Дороги из-за непогоды закрыты ещё в трёх регионах Казахстана
Ориентировочное время открытия трассы – днём и вечером 22 января.
Сегодня, 04:30
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Сегодня, 04:30Сегодня, 04:30
143Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Ряд участков дорог из-за непогоды закрыты в ВКО, Абайской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
На востоке Казахстана закрыт участкок автодороги Усть-Каменогорск – Семей от села Герасимовка в ВКО до города Семей. Ориентировочное время открытия трассы – 22 января в 18.00.
В Кызылординской области закрыты:
- участок автодороги Карабутак – Кызылорда – Шымкент от посёлка Жосалы до посёлка Байгекум;
- участок автодороги республиканского значения граница РФ – Актобе – Кызылорда – Алматы между посёлками Айтеке би и Жосалы.
Ориентировочное время открытия трасс – 22 января в 12.00.