  • 22 Января, 05:40
  • BAIGENEWS

Дороги из-за непогоды закрыты ещё в трёх регионах Казахстана

Ориентировочное время открытия трассы – днём и вечером 22 января.

Сегодня, 04:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:30
Сегодня, 04:30
143
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Ряд участков дорог из-за непогоды закрыты в ВКО, Абайской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

На востоке Казахстана закрыт участкок автодороги Усть-Каменогорск – Семей от села Герасимовка в ВКО до города Семей. Ориентировочное время открытия трассы – 22 января в 18.00. 

В Кызылординской области закрыты:

- участок автодороги Карабутак – Кызылорда – Шымкент от посёлка Жосалы до посёлка Байгекум;

- участок автодороги республиканского значения граница РФ – Актобе – Кызылорда – Алматы между посёлками Айтеке би и Жосалы.

Ориентировочное время открытия трасс – 22 января в 12.00. 

Самое читаемое

Наверх