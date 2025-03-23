В Актау после дождя подтопило улицы, тротуары и дворы домов, передаёт BaigeNews.kz.

Акимат города сообщает, что производится откачка дождевой воды – откачано 350 кубометров. Работы будут продолжаться круглосуточно. Задействованы 13 сотрудников, 12 водосборных мотопомп и четыре единицы специальной техники.

Объём выпавших осадков 23 марта составил 5-10 мм, сообщает ДЧС региона. Скоплению воды способствовал подъём грунтовых вод в Актау и Мунайлинском районе.

Подтопления имеются и в Мунайлинском районе. По данным ДЧС, угрозы подтопления населённых пунктов и производственных объектов нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mańǵystaý oblysynyń TJD (@112_mangystau)