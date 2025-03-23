  • 24 Марта, 00:41
  • BAIGENEWS

Дороги и дворы подтопило после дождя в Актау

Коммунальные службы производят откачку дождевой воды.

Вчера, 23:40
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: скриншот видео

В Актау после дождя подтопило улицы, тротуары и дворы домов, передаёт BaigeNews.kz.

Акимат города сообщает, что производится откачка дождевой воды – откачано 350 кубометров. Работы будут продолжаться круглосуточно. Задействованы 13 сотрудников, 12 водосборных мотопомп и четыре единицы специальной техники. 

Объём выпавших осадков 23 марта составил 5-10 мм, сообщает ДЧС региона. Скоплению воды способствовал подъём грунтовых вод в Актау и Мунайлинском районе.

Подтопления имеются и в Мунайлинском районе. По данным ДЧС, угрозы подтопления населённых пунктов и производственных объектов нет.

 
 
 
 
 
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