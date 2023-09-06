Дороги, дома, больницы затоплены в Стамбуле после ливня

По меньшей мере один человек погиб в затопленном мощным ливнем Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Подробности трагедии не сообщаются.

На город обрушился первый за многие месяцы ливень. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Улицы за считанные минуты ушли под воду. Спасаясь от дождей, некоторые жители города укрылись в библиотеке и в результате оказались заблокированы в здании.

Вода залила первые этажи жилых домов, больницы, дороги, туннель возле стамбульского аэропорта. Под водой остался транспорт.

По данным Минздрава страны, в результате наводнения погибли два человека, пострадали 12 человек, пишет Haberler.

Фото: haberler.com

Прогнозируется, что сильные ливни будут продолжаться в турецкой столице несколько дней. Дождей в Стамбуле ждали давно. Из-за засухи там пересохли водохранилища. Власти даже приостановили подачу воды для орошения садов и частных парков.