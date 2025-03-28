В 2024 году инвестиционные вложения в Абайскую область составили свыше 570 млрд. тенге. Это 16-е место по стране. По социально-экономическому развитию новая область оказалась в лидерах. Вкладчиков интересуют перспективная добывающая промышленность, в частности медь и золото, а также сельское хозяйство. Однако проседает сфера переработки, в сторону которой пока только смотрят, а не строят. Так, в регионе до сих пор нет крупных предприятий по переработке молока, мяса и шкур. Какие планы вошли в инвестиционный пул области Абай, и какими проектами власть и бизнес будут заниматься в ближайшие годы, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Промышленные амбиции!

Абайскую область пока ещё называют новой. Два с половиной года самостоятельного "плавания" и поддержка государства добавили перспектив к развитию региона, усилив инвестиционный поток, как из казны, так и из бизнес-кошельков. В отличие от таких же младших братьев - Жетысуйской и Улытауской областей, которые привлекли 522 и 226 млрд. тенге соответственно, в Абайской области заинтересованность в денежном выражении составила 575 млрд. тенге инвестиций за 2024 год.

Движущей силой стал "Комплексный план развития области Абай на 2023-2027 годы", разработанный по поручению президента страны. Документ определил путь развития региона и, следовательно, приоритетные направления.

План предусматривает реализацию 102 проектов с объёмом инвестиций в 1,9 трлн. тенге, большая часть из которых - частные вложения. Объём производства промышленной продукции к 2028 году планируется довести до 1,4 млрд. тенге с ростом в полтора раза.

Амбициозный замысел распространяется на все сферы жизни региона. Так, планируется "прокачать" туристический потенциал области при помощи строительства двух современных торгово-развлекательных центров и гостиничного комплекса мирового уровня в Семее; создания новых баз отдыха на озере Алаколь.

В сфере коммуникаций ожидается масштабная реконструкция тепловых источников, обновление сетей электро- и водоснабжения, модернизация канализационно-очистных сооружений, а также реконструкция и строительство автомобильных дорог и мостов.

Пожалуй, самым крупным решением в списке инфраструктурных проблем станет строительство ТЭЦ-3, которая покончит с дефицитом тепла и централизует существующую систему разрозненных котельных города.

Докладывая о развитии региона президенту Казахстана, аким области Абай Берик Уали заявил о разработке 24-х инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн. тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест.

Среди этих грандиозных проектов - строительство железнодорожного участка "Аягоз-Бахты-Тачэн", создание горно-обогатительного комбината и промышленная разработка медного месторождения "Айдарлы". А также открытие мясоперерабатывающего комбината, "сухого" порта и логистического парка. Но обо всём по порядку!

Теплоснабжение

Первым акимом, возглавившим Абайскую область, стал уроженец Семея Нурлан Уранхаев. На время его управления выдалось начало реализации большинства заявленных проектов.

430 километров теплосетей и 273 тепловых пункта области, из которых 4 - крупные котельные, нуждались в пристальном внимании и ощутимой финансовой поддержке. В Семее насчитывается 335 километров теплосетей и 22 источника, два из которых мощностью больше 100 ГКал. Их изношенность на тот момент составляла почти 70%. В первый год существования области Абай на обновление тепловой инфраструктуры государственная казна выделила сенсационные 24 млрд. тенге. В результате за два года удалось снизить этот показатель износа почти до 59%.

"Завершены работы на 17 теплоисточниках, заменены 27,5 км тепловых сетей. В микрорайоне Карагайлы города Семей за счёт средств инвестора ведётся строительство блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час", - рапортовал бывший аким области Абай Нурлан Уранхаев во время одной из последних отчётных встреч с населением.

Строительство ТЭЦ-3, пожалуй, самый долгожданный проект в сфере теплоснабжения, который в случае успешной реализации даст возможность городу строиться и развиваться вверх и вширь. Действующая система теплоподачи сильно устарела и ограничивает возможности города из-за нехватки мощности в правобережье, кроме того ей требуются регулярные дотации для поддержания ветхой инфраструктуры и закупки большого количества угля на работу 22 котельных.

Вопрос строительства этого объекта обсуждали ещё в конце 80-х. Тогда нашли площадку, построили для будущих энергетиков микрорайон с одноимённым названием, а также разработали план. Реализовать его не успели. В последующие годы дальше слов дело не шло. Даже не было места. Очередная попытка должна закончиться успехом, надеются горожане.

ТЭЦ-3 построят с возможностью перехода на газ. До её запуска будет продолжаться модернизация существующих тепловых сетей.

По информации заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, на сегодня в системе теплоснабжения реализуется шесть проектов.

"На правом берегу Семея дефицит тепла составляет 146 ГКал (Гикакалорий) - это наша основная проблема. На левом берегу есть небольшой профицит. Для решения этой проблемы по поручению президента будет строиться ТЭЦ-3. По данному вопросу уже завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), сейчас "Самрук-Энерго" заходит в экспертизу. Дальнейшая работа будет проходить непосредственно с инвесторами, будет заключён договор с компанией "Интер-РАО" на проектирование, - рассказал о текущей ситуации Димитрий Гариков. - Сейчас в системе теплоснабжения города реализуется шесть проектов. Четыре из них были начаты в 2024 году. И на реализацию двух новых проектов выделено дополнительно из республиканского бюджета 3,6 млрд. тенге".

Подготовку строительной площадки для новой ТЭЦ-3 планируется начать в конце этого года.

Водоснабжение

Обеспеченность населённых пунктов питьевой водой в области по официальным данным составляет почти 93%. К концу года с реализацией заявленных проектов ожидается показатель на уровне до 96,6%.

"У нас будет реализовываться 26 проектов по строительству новых объектов в сфере водоснабжения. Это 15 переходящих объектов и 11 новых. В общей сложности для этого из республиканского и местного бюджета у нас выделено 2,7 млрд. тенге. Дополнительно требуется 4 млрд. тенге для того, чтобы начать и завершить новые объекты. За счёт средств местного бюджета у нас уже ведутся процедуры по заключению договоров на оставшиеся 11 новых проектов, из них восемь по городу Семей. И в результате реализации данной программы мы завершим программу строительства новых водопроводов", - заключил Димитрий Гариков.

Протяжённость водопроводных сетей по области Абая на сегодня составляет свыше 3 220 км. В этом году ведутся работы по реконструкции сетей в 20 населённых пунктах. В результате, только в одном районе водой было обеспечено 10 сёл.



Дороги и мосты

Протяжённость дорог области Абай - 6,8 тысяч километров. Семей - это перекрёсток торговых путей. Так было 300 лет назад, такую же значимость для трёх стран город имеет и сегодня. Например, Подвесной мост буквально соединяет Россию и Китай, по нему проезжают сотни транзитных большегрузов и легковушек ежедневно.

В планах - его реконструкция по поручениям президента и премьер-министра. По последним данным, областной акимат ожидает заключение экспертизы в середине текущего года. Для замены покрытия переправы и изоляции вантовых тросов будут использовать иностранные технологии.

Основная проблема "Нового моста" заключается в том, что местные производители не могут создать, а рабочие уложить асфальт на металлическую основу. Из-за температурных перепадов от + 40 до - 40 градусов, а также вибрации подвесного сооружения, покрытие буквально отваливается по кускам. Не помогают и европейские присадки. В результате свежеуложенный асфальт может продержаться на отдельных участках максимум месяц. В остальное время автолюбители вынуждены объезжать ямы, постоянно создавая на мосту аварийную обстановку.

На старом автогужевом мосту Семея, который регулярно "прославляет" Абайскую область страшилками об аварийности и едва ли не скором разрушении, тоже ожидается ремонт. В этом году на объекте планируется полностью заменить асфальт на более тонкий слой. Также снизить вес поможет замена действующих железобетонных ограждений на облегчённые.

Также в планах дальнейшее окончание строительства шести-полосного моста по соседству со "старым", которое закончено почти на половину. На деньги из республиканского бюджета планируется достроить эту переправу в конце следующего года. Ремонт и строительство всех трёх переправ обеспечат государственные инвестиции из республиканского бюджета.

Продлить "жизнь" мостов могла бы объездная дорога, которая позволит снизить нагрузку на них, перераспределив транспортные потоки. Вопрос её строительства обсуждается давно.

Ранее областной бюджет планировал взять нас себя нагрузку по строительству объездного пути. Но расчёты показали, что сумма почти в 90 млрд. тенге неподъёмна для региональной казны. Из-за отсутствия денег вопрос много раз откладывался, а подвесной мост, принимающий большую нагрузку, всё ветшал. И на днях президент Казахстана сам напомнил главе Абайской области о важности проекта. Предположительно, новая объездная дорога протянется более чем на 50 километров, а на всём маршруте появится шесть путепроводов и мост. По самым примерным и оптимистичным подсчётам её могут построить в конце 2027 года.

В 2025 году выделено порядка 37 млрд. тенге на строительство и средний ремонт автомобильных дорог, протяжённостью 400 км по области Абай. Около 7 млрд. тенге потребуется на проведение среднего ремонта 58 улиц Семея.

Сухой порт в районе Бахты

В Маканчинском районе области Абай началось строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе Аягоз-Бахты с устройством сухого порта в селе Бахты. Новая двухпутная железная дорога выйдет на существующий железнодорожный участок Семей-Актогай.

Проектов такого уровня в регионе не было давно. В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай рассказали, что строительством железной дороги намерен заняться частный инвестор ТОО "Глобал Транс Компани". Стоимость проекта - 577,5 млрд. тенге.

Этот проект реализуется по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции "Один пояс, один путь", направлен на улучшение транспортной инфраструктуры, расширение международных торговых путей. Товары из области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей будут транспортироваться в соседний Китай по этой ветке.

Для реализации амбициозного проекта по строительству 272 километров железной дороги акимат области Абай выделил земельный участок площадью свыше 10 тысяч га. Из них почти 6 тысяч га находится в государственной собственности, а 4 тысячи принадлежит частным лицам.

Масштабная стройка на первом этапе планирует задействовать десятки местных рабочих, а в процессе эксплуатации ветки появится ещё около 1800 новых рабочих мест для специалистов различных профессий. Ожидается, что двухпутную дорогу достроят и введут в эксплуатацию в 2027 году.

Железнодорожная линия Бахты-Аягоз значительно увеличит пропускную способность между Казахстаном и Китаем на 20 миллионов тонн, подняв общий объём с 28 до 48 миллионов тонн. Это поможет разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объёмы транзита.

В частности работа на пункте пропуска "Бахты" с января 2023 реализуется в рамках государственной программы "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска".

Здесь, в селе Бахты Маканчинского района, планируется увеличить количество комплексов для сканирования товаров и транспортных средств, а также линий для измерения их весо-габаритных параметров. Запланировано возведение современного пассажирского терминала. Количество полос для автотранспорта на пункте пропуска будет увеличено с двух до шести, из которых три полосы закрепятся за операциями по экспорту и импорту. Соответственно, повысится пропускная способность. При восьмичасовом рабочем режиме она вырастет с 60 до 500 автомобилей, а количество пассажиров, проходящих контроль в одном направлении, увеличится с 150 до 1 000 человек.

Планируется полная автоматизация всех таможенных процессов и интеграция между информационными системами таможенного контроля.

С середины 2023 года автомобильные пункты пропуска, расположенные на границе Казахстана и Китая, работают без выходных по 12 часов в день. После реализации проекта пропускная способность пункта "Бахты" возрастёт еще на 50%.

В областном акимате отмечают, что пост "Бахты" имеет стратегическое значение для экономики региона и является частью важного транспортного хаба Евразийского континента.

На сегодня по госпрограмме "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска" реализуются проекты на пунктах "Калжат", "Алаколь", "Майкапчагай", "Бахты", "Тачен", "Атамекен", "Капланбек", "Казыгурт", "Темір баба", "ЖибекЖолы", "Достык".

За последние пять лет объём транзитных контейнерных перевозок увеличился более чем в три раза. В течение трёх лет в республике будет построено более 1300 километров железных дорог.

"В этом году мы будем разрабатывать генеральный план двух населённых пунктов - это село Бахты, для того, чтобы там было распределение и размещение сухого порта, и посёлка Кабанбай в районе озера Алаколь. Там будем разрабатывать новый цифровой генеральный план", - заключил замакима области Абай Димитрий Гариков.

Социальные объекты



В рамках поручения Главы государства в текущем году начнётся реализация проекта по строительству полигона ТБО. Он оценивается в 8 млрд. тенге. Бюджетная заявка о выделении 7 млрд. тенге за счёт республиканского бюджета уже подана. Ещё один миллиард будет финансироваться с области бюджета. Если подрядчик справится с возложенными задачами, то через два года Семей получит новое хранилище и утилизационную базу для отходов.

"Мы будем стараться добиваться финансирования наших проектов. У нас есть ещё амбициозные планы по строительству современного стадиона и Конгресс-Холла. Мы уже зашли в экспертизу с проектом стадиона в районе "Пищевик" на 12,5 тысяч мест. Выкупили земельный участок и производим снос. Это проект дорогостоящий. Изначально по смете было 14 млрд. тенге. Под Конгресс-Холл из 81 у нас выкуплено 50 участков. Это было отдельное поручение главы государства при посещении области Абай. На сегодняшний день у нас осталось выкупить 31 участок. Есть моменты правового характера, так как не все владельцы земельных участков вступили в наследство. Первоначальная стоимость проекта была 18 млрд. тенге. При получении заключения экспертизы цифра будет точно известна", - рассказал о подробности предстоящих проектов Димитрий Гариков.

За счёт средств инвестора завершается строительство нового крытого полноразмерного футбольного манежа.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 5 школ и Дворец школьников в левобережье Семея. Он готов на 60%. Его общая стоимость - 11 млрд. тенге. Там практически поднят каркас, заполняют стены, устанавливают перегородки. Оконные и дверные блоки уже монтированы. Скоро начнутся работы по отделке

"В прошлом году из областного бюджета мы начали его без поддержки республиканского бюджета. Мы выделили 2,2 млрд. тенге. Дополнительная сумма финансирования составляет 7,8 млрд. тенге. Соответствующие бюджетные заявки мы направили в республиканский бюджет. Министерство просвещения нас поддержало. Также вопрос рассматривается в министерстве финансов. В этом году по плану в сентябре мы должны завершить данный объект", - рассказал замакима области Абай Димитрий Гариков.

В рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" по области ведётся строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на сумму 14,8 млрд. тенге.

62 проекта, реализованных в районах, уже введены в эксплуатацию. В данное время проходит процедура приёма-передачи от Управления строительства Управлению здравоохранения, непосредственно на баланс центральных районных больниц.

Три оставшихся проекта будут завершены в 2025 году. Дополнительно областные ведомства разрабатывают проектную документацию по 14 новым проектам по сельскому здравоохранению.

В комплексном плане развития области Абай до 2027 года запланировано возведение нескольких ключевых медучреждений. В их числе многопрофильная взрослая и детская больницы, университетская больница, областной центр крови, а также поликлиники на правом и левом берегах Семея. Предусмотрена модернизация перинатального центра.

Жилой фонд

Строительный бум развернулся не только в социальной сфере области. Здесь также активно ведётся строительство жилья.

В области Абай в очереди на жильё состоят около 20 тысяч очередников, 14 800 из них - в Семее.



В регионе строится 45 многоквартирных и 570 индивидуальных жилых домов общей площадью 394,3 тысяч кв. метров. В этом году заканчивается строительство 14 многоквартирных жилых домов, после чего начнётся возведение ещё 14 новоделов.

В рамках программы реновации частный инвестор выкупил несколько двухэтажных домов барачного типа. На их месте он возводит современное жильё. Однако проблемы с дефицитом тепла в правобережье Семея вынуждают для поддержки проекта застройщика-инвестора построить новую блочно-модульную котельную, нарастив дополнительные 30 Гкал.

По данным Управления строительства, объёмы строительно-монтажных работ за прошлый год были выполнены на 101,2% . Введено 363.000 кв. м. жилья.

Частные инвестиции.

С 2022 года в Абайскую область привлечено 1,6 трлн. инвестиций в основной капитал: 420 млрд. в 2022 году, 569 млрд. в 2023-м и 575 млрд. в 2024-м году.

Регион является промышленным. Основу его экономики составляет горно-добывающая отрасль, доля которой в объёме промышленной продукции - 68,2%. Также область обладает потенциалом для развития металлургии, лёгкой, пищевой промышленности и машиностроения.

С момента образования области Абай реализовано 15 частных социально-направленных инвестиционных проектов на сумму 94,8 млрд. тенге и создано 1 067 рабочих мест. Среди них - ветровая электростанция стоимостью 55 млрд. тенге, оросительная система на площади свыше 1,5 тысячи га с установкой 17 дождевальных машин, расширение вагонно-ремонтного завода.

В частности, в 2024 году было реализовано 8 инвестпроектов и создано 325 рабочих мест. Так, Цементный завод Семея приобрёл третью линию упаковки цемента. Компания по продаже шин "Эйкос" запустила экологичный комплекс по переработке отходов, образующихся при утилизации старых шин с выпуском готовой продукции. ТОО Arinvest запустило завод по производству предизолированных труб, а сельско-хозяйственный кооператив "НҰРКЕЛДІ" - комплекс по производству гранулированных кормов.

"На данный момент в регионе реализуются совместные инициативы с КНР по строительству в сфере возобновляемых источников энергии. На территории области уже реализован масштабный проект по строительству ветровой электростанции общей мощностью 100 МВт и стоимостью 55 млрд. тенге. Он предоставил 17 рабочих мест, - рассказал руководитель Управления предпринимательства области Абай Рустем Ворошилов - На стадии начала реализации находится проект строительства медеплавильного завода на сумму 587,7 млрд. тенге с созданием 1083 рабочих мест, инициатором которого является китайское предприятие NFC".

В Абайской области запланировано не меньше десятка проектов с иностранным участием. Среди них строительство мясоперерабатывающего комплекса стоимостью 7,2 млрд. тенге с созданием 250 рабочих мест. Этим может заняться компания из Австралии TOO "Eurasia Agro Semey".

Это весьма ожидаемое производство. Надо сказать, что после развала Советского союза в Семее сильно сбавил мощность легендарный мясо-консервный комбинат. Объёмы сбора сырья для производства продукции заметно упали. Простые крестьяне стали реже собирать и сдавать шкуры КРС и МРС на дальнейшую обработку, ведь везти несколько шкур за сотни километров частному сборщику невыгодно. Часто сельчане отказываются от содержания коров из-за проблем реализации молока и дороговизны кормов. Большинство районов Семея остаются животноводческими, их высококачественное сырьё кормит города. Поэтому наличие заводов по переработке молока, мяса, шкур остро необходимо региону.

Турецкая компания заинтересована в строительстве комплекса по обогащению хромитов и ферросплавного завода. Греческие инвесторы намерены реализовать задумку вертикально-интегрированного комплекса по производству свинины. Китайская компания оценила ландшафтный и климатический потенциал Абайской области и предложила построить ветряные станции. Нашёлся инвестор и на сгоревший сосновый бор. Миллионы кубометров горельника могут превратиться в готовые изделия благодаря строительству китайской компанией деревообрабатывающего завода.

"В рамках реализованных и планируемых проектов проводится модернизация устаревшего оборудования с целью увеличения объёмов производства и сокращения вредных выбросов. Внедряются современные технологии, позволяющие повысить энерго-эффективность, снизить издержки и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности предприятий и устойчивому развитию региона", - отметили в Управлении предпринимательства области Абай.

К 2028 году запланирована реализация таких крупных проектов, как строительство медеплавильного завода на сумму 587,7 млрд. тенге и созданием 1083 рабочих мест. А также строительство горно-обогатительного комбината на сумму 560,5 млрд. тенге, которое может обеспечить 2 199 рабочих мест.