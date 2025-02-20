Отсутствие прямого автомобильного сообщения между Кызылординской областью и граничащей областью Узбекистана создает серьезные препятствия для развития торговых, туристических и культурных связей, считает сенатор Наурызбай Байкадамов, передаёт BaigeNews.kz.

Он в своем депутатском запросе отметил, что строительство новой дороги позволило бы значительно сократить время пути между селами областей и усилило бы экономическое сотрудничество.

По его словам, сегодня жители двух регионов вынуждены преодолевать 1 330 км. Новая трасса сократит этот путь почти на тысячу километров, а в дальнейшем обеспечит выход на Астану, северные и восточные регионы Казахстана, а также в соседние страны.

Депутат также отметил, что проект дороги связан с перспективами включения объектов Казахстана в транснациональный маршрут ЮНЕСКО "Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья". Это позволит не только укрепить транспортные связи, но и придать новый импульс развитию туризма.